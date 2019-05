Kim dolblij: jongste kind de rust zelve

Kim Kardashian Ⓒ Hollandse Hoogte

Kim Kardashian kan haar geluk niet op: haar vierde kind is hartstikke makkelijk. Voorafgaand aan de bevalling van de draagmoeder was Kim nog behoorlijk gespannen, zo vertelde ze eerder. Nu zij en haar man Kanye West hun vierde kind hebben mogen verwelkomen, is alle stress als sneeuw voor de zon verdwenen.