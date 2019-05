Richard Groenendijk: show in Carré is onwerkelijk

„Alle grote sterren als Wim Sonneveld hebben daar gestaan”, zegt Groenendijk, die zondag in zijn eentje het Amsterdamse podium betreedt. „Het is toch een magisch begrip, heel onwerkelijk dat ik daar nu ook sta. Het is een droom die ik niet had durven dromen.”

Helemaal nieuw is Carré niet voor de 46-jarige Groenendijk. Met Les Misérables was hij er al eens te zien. „Maar alleen op zo’n groot podium is wel heel anders. Ik vind het best spannend”, bekent Richard, die sinds 2017 met Om Alles! langs de Nederlandse theaters toert. „Gelukkig is het al de 205e show van mijn tournee, dus ik hoef niet meer na te denken over de tekst. En het is mijn fijnste voorstelling tot nu toe. Dat ik die in Carré mag doen, geeft wel vertrouwen.”

Anderhalf jaar vrij

In april maakte de theatermaker bekend voor het eerst in zijn 23-jarige carrière anderhalf jaar vrij te nemen. „Dat had ik eigenlijk niet moeten zeggen. Maar tot het einde van dit jaar doe ik in ieder geval niks in het theater. Ik wil reizen, leven, inspiratie opdoen. Een nieuw eigen theaterprogramma komt er de komende anderhalf jaar in ieder geval niet. Daarna zien we wel weer.”

Groenendijk speelt op 26 mei voor de allerlaatste keer zijn show Om Alles!, traditiegetrouw in het Oude Luxor Theater in Rotterdam.