Alyssa Milano roept op tot seksstaking

„Totdat wij vrouwen de wettelijke controle over ons eigen lichaam terugkrijgen, kunnen we niet riskeren zwanger te worden”, schrijft de actrice op Twitter. „Sluit je bij mij aan door geen seks te hebben tot we de zeggenschap over ons lichaam terughebben.”

De nieuwe wetgeving wordt omschreven als de hartslagwet: abortus zou bij invoering van de wet worden verboden vanaf het moment dat bij de foetus een hartslag kan worden geconstateerd. Dat is na zes weken zwangerschap, vaak nog voordat de vrouw weet dat ze zwanger is.

Juridisch gevecht

De oproep van Milano is niet de enige actie tegen de nieuwe wetgeving. Een groep van vijftig acteurs en actrices klom voordat de wet werd aangenomen in de pen. Onder anderen Amy Schumer, Christina Applegate, Sean Penn en Alec Baldwin schreven een brief waarin zij aangaven film- en televisieproducties in Georgia te boycotten, mocht de wetgeving in werking treden. Verschillende onafhankelijke productiehuizen ondersteunen die oproep. Volgens belangenvereniging Motion Picture Association is de filmindustrie in Georgia goed voor meer dan 92.000 banen.

Georgia is dit jaar de vierde Amerikaanse staat waar de zogenoemde hartslagwetgeving wordt aangenomen. Voordat de wet ook daadwerkelijk van kracht is, wacht mogelijk nog een juridische strijd. Bij de invoering van anti-abortuswetgeving lag het Amerikaanse Hooggerechtshof regelmatig dwars.

De nieuwe wet zou per 1 januari 2020 in werking moeten treden.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de royals en sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.