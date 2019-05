Kersverse vader Harry bij paardenwedstrijd

Voor Harry was het een van zijn eerste officiële optredens in het openbaar sinds de geboorte van zijn zoon. Donderdag was de prins nog in Den Haag om het te hebben over de Invictus Games die daar volgend jaar plaatsvinden.

Koningin Elizabeth geldt als groot fan van de jaarlijkse paardensportwedstrijd in Windsor, die nog tot zondag loopt. Het evenement wordt al sinds 1943 georganiseerd en de koningin heeft geen editie gemist. Bij de wedstrijd komen tal van paardensportdisciplines aan bod.