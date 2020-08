Tim Coronel door het stof na onhandige opmerking

Sylvana had op het sociale medium een openhartig bericht met een foto waarop ze een baby vasthoudt geplaatst. Daarnaast schreef ze dat ze zelf erg ziek is geweest. Tim leek het bericht niet volledig gelezen te hebben en zijn reactie schoot dan ook bij meerdere volgers van Sylvana in het verkeerde keelgat.

In het openhartige bericht schreef Sylvana namelijk: „Mensen vragen vaak naar mijn dromen. Vroeger was dat acteren en presenteren. Maar nu ik ouder ben wil ik vooral een goede tante zijn. Daar zou ik nu mijn leven voor geven! Ik heb mezelf ook altijd al als geboren moeder gezien… Ik heb dit nooit eerder gedeeld maar de overwonnen baarmoederhalskanker maakt mij best kwetsbaar in die wens #maarhetglasisnogaltijdhalfvol.”

Tim’s reactie daarop luidde: „Het kriebelt zeker. Je kan altijd bellen hè!” Veel volgers waren verbaasd en Tim werd daarna voor ’botte boer’ en ’smeerlap’ uitgemaakt. Anderen noemden op zijn reactie zeer ongepast was.

Inmiddels is de autocoureur zich er van bewust dat hij een deel van niet gelezen had en daarvoor biedt hij onder hetzelfde Instagrambericht zijn excuses aan: „Oeps. Inderdaad een domme fout van mij. Ik had niet verder gelezen. Stom stom stom en 100000000000000000000000 excuses, schat.”