Nu baby Archie is geboren duikt Meghans halfzus Samantha weer overal op om haar mening te verkondigen. Ondanks hun verleden had Samantha eerder niets dan lof voor de kersverse moeder. Niets is echter wat het lijkt en Samantha begint dan ook steeds meer kritiek op haar halfzus te uiten.