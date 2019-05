Patti Smith strijdt tegen haat

„Iedereen die in de reacties uit is op ruzie krijgt een ban”, zegt ze tegen het Duitse Welt. „Op mijn Instagram-account betekent vrijheid van meningsuiting niet dat mensen woede en haat over elkaar kunnen uitstorten. Dat sta ik niet toe.”

Smith, die in 2016 nog de Nobelprijs voor Literatuur ophaalde voor Bob Dylan toen de zanger zelf niet kon, had lange tijd geen interesse in sociale media. Daar kwam pas verandering in toen haar dochter vertelde dat onbekenden zich online voor Smith uitgaven. „De enige manier om daar wat aan te doen, was het openen van een eigen officiële account.” Nu bevalt het haar prima.