Katie Price klust bij op begrafenissen

Naar verluidt vraagt Katie zo’n 5000 pond om te zingen op een uitvaart. „Ze komt met alle plezier langs op een begrafenis om een paar liedjes naar keuze te zingen”, vertelt een bron aan The Sun on Sunday. „Als ze daarmee een paar mensen een glimlach kan bezorgen, waarom niet?”

In 2010 bracht Katie de single Free to Love Again uit in de hoop een muziekcarrière te beginnen, maar de single bracht haar niet het gewenste succes. Negen jaar laten probeert ze het opnieuw door op te treden op onder meer bruiloften en begrafenissen.

„Katie heeft een vaste prijslijst voor tv en magazines, maar ze realiseerde zich dat er nog iets ontbrak. Ze bedacht dat ze ook kan optreden op bruiloften, bar mitswa’s en begrafenissen. Dit is nu dus aan de lijst toegevoegd.”

