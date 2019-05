Ⓒ Hollandse Hoogte

Roslyn Markle, de ex-vrouw van Thomas Markle, vindt dat Meghan haar vader nooit meer in haar leven moet laten. Roslyn is altijd opmerkelijk stil gebleven, maar spreekt nu haar angst uit over de invloed van Thomas op de kleine Archie. Ze noemt hem een vreselijke vader die nauwelijks interesse had in zijn kinderen.