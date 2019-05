Rapper op festival opgepakt voor wapenbezit

Na de arrestatie liet collega-rapper Lil Wayne weten dat hij zijn optreden op het festival zou afzeggen. Op Twitter liet hij weten: „De festivalbewakers lieten me weten dat ik gefouilleerd moest worden om op het festival te komen. Ik weiger om gecontroleerd te worden, terwijl ik aan het werk ben en jullie een geweldige show probeer te geven.”

Kodak Black werd eerder deze maand ook opgepakt voor wapen- en drugsbezit in New York, toen hij de grens tussen de Verenigde Staten en Canada probeerde over te steken.