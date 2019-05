Michelle Obama steelt harten fans met boodschap aan moeder

„Toen ik opgroeide, was mijn moeder altijd daar als ik uit school kwam met een verhaal, ze had wat lekkers klaarstaan en bood een luisterend oor voor wat mij bezighield. (...) Ook tijdens mijn eerste jaren als First Lady was ze er altijd voor mij, wat er ook maar op mijn pad kwam. Ze luisterde meer dan dat ze me terechtwees.”

Volgens Michelle zag haar moeder altijd al ’de vlam in haar’ en heeft ze die nooit willen temperen. Ook roemt ze haar moeder als oma voor haar dochters. „We zouden nooit zijn wie we vandaag zijn, zonder jou.”

Het eerbetoon bij de foto van zij met haar moeder en haar dochters levert haar maar liefst 1,3 miljoen likes op en meer dan 13.000 reacties.