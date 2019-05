Dochter R. Kelly: ’Door mijn vader moet ik van school’

Bronnen uit zijn kring vertellen aan TMZ dat dochter Joann Lee, ook wel bekend als Buku Abi, studeerde aan een kunstacademie in Californië, totdat het haar afgelopen herfst ineens niet meer voor colleges kon inschrijven. Haar inschrijvingen werden geweigerd omdat er een rekening niet was betaald.

Het is R. Kelly’s verantwoordelijkheid om tot haar 23e het onderwijs van Joann te bekostigen. Zo staat het in de overeenkomst die hij sloot met zijn ex-vrouw Drea. Hij zou echter zonder enige waarschuwing gestopt zijn met het betalen voor haar onderwijs, waardoor ze gedwongen moest stoppen met haar kunstopleiding. Ook zou hij de huur van Joanns appartement niet langer betaald hebben, waardoor ze moest verhuizen. Ze betaalde naar verluidt ook al een tijdje zelf haar schoolboeken, omdat hij dat weigerde.

Kelly’s crisismanager Darrell Johnson vertelt echter dat de afspraak voor het betalen voor Joanns onderwijs inhoudt dat R. Kelly facturen en bewijzen van kosten moet krijgen. En die zou hij volgens hem nooit gekregen hebben. De zanger nam daarop aan dat zijn dochter was gestopt met haar studie.

Joann is echter vastberaden haar studie weer op te pakken en zal daarvoor financiële steun bij haar vader blijven vragen. Of hij het geld heeft, dat is nog maar de vraag. Sinds de documentaire Surviving R. Kelly uitkwam, lijdt hij onder de beschuldigingen van misbruik, worden optredens gecanceld en smeekte hij zelf al eens de media om hem met rust te laten, omdat hij het geld van zijn optredens hard nodig heeft. Eerder had hij ook al problemen om zijn alimentatieschuld aan Drea te betalen; dat heeft een anonieme weldoener voor hem gedaan.

