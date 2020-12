Vaste bandleden Liesbeth List nemen eerbetoon op

Bartels schreef de tekst vlak na het overlijden van List. Haar vaste pianist Ton Snijders componeerde de muziek. Het lied werd opgenomen met de voltallige vaste band van List. „We hebben er met elkaar iets moois van willen maken, waarmee we uitdrukking geven aan wat Liesbeth voor elk van ons betekent”, aldus Bartels.

Het nummer is vanaf zaterdag te beluisteren via Spotify, AppleMusic, iTunes en andere streamingsdiensten. List overleed op 78-jarige leeftijd. Zij ontving in haar carrière verschillende prijzen, waaronder Edisons, een Gouden Harp en de John Kraaijkamp Musical Award. Ze is bekend van liedjes als Heb het leven lief, Te veel te vaak en Kinderen een kwartje en duetten met Shaffy, zoals Aan de andere kant van de heuvels en Pastorale.