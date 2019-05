Demi Lovato komt terug... met nieuwe sterrenmanager

Scooter Braun verzorgt het management van onder meer Justin Bieber, Ariana Grande, Martin Garrix en Kanye West. Demi is dan ook dolgelukkig met hem aan haar zijde. „Mijn dromen komen uit. Ik heb officieel een NIEUWE MANAGE. En niet zomaar een manager, maar de enige echte Scooter Braun.Ik kon niet meer gelukkig, geinspireerd en gemotiveerd zijn om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen”, schrijft ze op Instagram bij een foto van hen samen. „Dank je dat je in mij gelooft en deel wil uitmaken van deze nieuwe reis.”

Scooter Braun postte zelf een hartelijk welkom ’in de familie’ aan Demi Lovato. Hij noemde haar een ’ bijzonder persoon en een bijzonder talent’ en zegt zich vereerd te voelen.

De zangeres nam afgelopen jaar afscheid van haar vaste manager Phil McIntyre. Met hem bracht ze zes studioalbums uit sinds 2008. Haar single Sorry Not Sorry werd in 2017 een Top 10 hit in Amerika. In juli 2018 werd ze met spoed opgenomen in het ziekenhuis wegens een overdosis. Ze was weer opnieuw gaan gebruiken, nadat ze zes jaar nuchter was geweest. Een aantal weken verbleef ze in een afkickkliniek. Met haar nieuwe manager lijkt ze nu definitief terug.

