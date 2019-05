7 lieve én venijnige moederdagposts van Sylvie Meis en andere sterren

Nou vooruit, laten we beginnen met de boodschappen voor moederdag die een beetje minder lief zijn.

3. Sympathiek is het zeker wel van Ali B. om een liedje te schrijven voor zijn moeder, maar post hij hem vandaag nu echt voor zijn moeder, of vooral ter promotie van zijn nieuwe album?

2. Lil’ Kleine geeft zijn eigen draai aan moederdag. Hij kan met zijn moeder niet goed opschieten, dus doet hij een post voor zijn vader. Waarbij hij dan wel heel bijdehand schrijft: ’Fijne moederdag ouwe’.

1. André Hazes laat op moederdag niet zo heel subtiel merken dat hij vooral zijn vriendin en moeder van zijn zoontje, Monique waardeert. ’De beste moeder heb ik thuis’. Wat volgers doet opmerken: ’Vergeet je eigen moeder niet!! Die heb je maar een wees er zuinig op.’

Dan de sterren die hun moeder juist dankbaar zijn voor wat ze voor hen betekend hebben of nog doen.

5. Victoria Beckham doet een Trowback uit de tijd dat ze nog een glimlachje tevoorschijn wist te toveren. Echt heel waarom is haar boodschap niet, maar hee, ze bedankt haar mams wel meteen voor ’alles wat ze doet’

4. De Braziliaanse profvoetballer Neymar vindt zijn moeder een ’superheldin’ en laat zijn waardering merken door haar mee te nemen naar de Formule 1, waar hij hand in hand met haar liep. ’ Ik hou zoveel van je’.

3. Sylvie Meis deelt een foto van zichzelf als baby in de armen van haar moeder. ’Mijn mama en ik’. Dit keer geen kritiek op haar uiterlijk van fans, maar volop liefde.

2. Fatima Moreira de Melo noemt haar moeder: ’Lief, vrolijk, optimistisch, zorgzaam, betrokken, openminded, nieuwsgierig...en nog veel meer.’

1. We schreven al over haar Instagrampost waarmee ze de harten van haar fans stal, maar omdat de liefde er zo van af spat, mag de boodschap van Michelle Obama ook in dit rijtje niet achterblijven.