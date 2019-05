Oudste zoon Michael Jackson cum laude afgestudeerd

Prince, wiens echte naam Michael Joseph Jackson Junior is, kreeg zijn diploma zaterdag uitgereikt. T.J. Jackson, de jongste zoon van Michaels broer Tito, fungeerde als de voogd van Prince na de dood van de King of Pop. Hij plaatste een foto van de twee met daaronder: „Het was een lange weg maar je hebt het gehaald. Blijf leren, blijf groeien en blijf teruggeven aan de gemeenschap!.”

Prince studeerde cum laude af en schrijft daar zelf over: „Ik heb zoveel mensen ontmoet en zoveel geleerd dat alleen de ervaring het al waard is. Ik wou dat ik iedereen kon bedanken die me heeft geholpen het af te maken, maar dat lukt niet en ze staan hier ook niet allemaal op de foto.” Wel bedankt hij T.J. en zijn broers Taryll en Taj. „Zij bleven me pushen om af te studeren en mijn bachelor te halen toen ik wilde opgeven. Ik kan jullie nog niet zeggen of het het waard is, maar ik ben trots op mijn graad omdat het een bewijs is van mijn toewijding en discipline.” Ook bedankt hij zijn universiteit: „Ik geloof dat zij hun studenten inspireren om de wereld te blijven verbeteren.”

Op Moederdag postte hij een foto van zijn afstuderen met zijn grootmoeder Katherine, die hem opvoedde nadat zijn vader Michael overleed.