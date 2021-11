Kevin Hart neemt het op voor Dave Chappelle: ’Dit soort gedrag loopt uit de hand’

Chappelle werd verweten dat zijn show homofobisch en transfobisch was, iets wat zelfs leidde tot protesten van transgender medewerkers van Netflix. „Die man heeft werkelijk waar geen enkele haat in zich en dat zeg ik omdat ik hem ken. Ik ken zijn wereld en weet dat hij de LHBTIQ-gemeenschap juist omarmt vanwege zijn vrienden. Ik weet dat zijn kinderen begrijpen wat gelijkheid, inclusiviteit en diversiteit is en hoe belangrijk dat is. Ik weet dat zijn vrouw, net als Dave zelf, dat heel belangrijk vindt en het hun kinderen continu bijbrengt. Ik weet waarom mensen hem een fijne gozer vinden en waarderen, want het is ook echt een fijne gast”, aldus Hart.

Chappelle, die door Hart wordt omschreven als ’een broer’, heeft volgens de acteur niets verkeerds gedaan. „Er wordt een verhaal neergezet door bepaalde mensen en dat wordt door de media verder opgeblazen. Zonder daarbij te luisteren naar wat Dave echt zegt. Natuurlijk kun je een grap of opmerking smakeloos of slecht vinden, maar er zijn ook mensen die het wél grappig vinden. Als je het niet waardeert, zet je televisie dan uit en ga wat anders doen. Maar zet dat niet om in blinde woede, puur en alleen omdat het niet jouw mening of smaak is. Dat soort gedrag begint de laatste tijd echt uit de hand te lopen.”