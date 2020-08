Er valt wat te vieren vandaag! Deze woensdagavond, 125 jaar geleden, stapte in een zaaltje in de Amsterdamse volkswijk De Pijp een klein mannetje op het toneel en begon liedjes te zingen van de flamboyante Franse artiest Aristide Bruant. Hij werd meteen geboekt voor een volgend optreden. Het Nederlandse cabaret was geboren.