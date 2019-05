Cardi B in tranen om extravagant moederdagcadeau

Haar man rapper Offset en de tien maanden oude Kulture verrasten haar niet met een traditioneel ontbijt op bed of een kneuterig knutselwerkje, maar met een diamanten horloge en maar liefst twee tassen van Hermes Birkin met een geschatte waarde van 20.000 pond (23.000 euro).

Geen wonder dat een opgewonden en emotionele Cardi B op Instagram in een video vertelt dat ze de ’beste echtgenoot ooit’ heeft. Om vervolgens haar schatten te laten zien: „Kijk naar mijn kindje en mijn Birkins, ooooooo.”

De zangeres kon verder niet veel tijd met haar schatten doorbrengen, Kulture moest haar moeder de rest van de dag missen omdat ze moest werken. „Ik maak het mensen moeilijk om me te boeken op Moederdag. Ik had geweldige plannen; ik zou iets dragen in lila, en mijn dochtertje in bijpassende kleding steken en dan gaan brunchen met mijn man en mijn moeder. Maar ik ben toch geboekt.”

Voor Offset is het overigens niet al te moeilijk is om dure cadeaus te kopen nu zijn vrouw met haar nieuwe modelijn Fashion Nova x Cardi B binnen 24 uur maar liefst een miljoen dollar verdiende. Er kon dan ook nog een geschenkje voor hemzelf af: een indrukwekkende diamanten ring met bijpassend horloge.