BZV-Marnix en Steffi: ’Liefdesbaby op komst’

Boerin Steffi post vervolgens op Instagram: „Het kan snel gaan.” Hoe zit dat nou? Zij vond toch in het programma wél de liefde van haar leven en dat was toch de sympathieke Roel? Klopt. Het is dan ook geen liefdesbaby van hen samen, maar op de echo blijkt een veulentje in aantocht van Marnix’ merrie die door Steffi’s hengst gedekt is.

Overigens vond Marnix op het eind van het programma onverwachts alsnog de liefde bij een vriendin die hij al twintig jaar kende.