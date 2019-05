Veel vragen over billen en ballen Duncan

„Wat een gekkenhuis, niet normaal dit”, zei Duncan voor de camera van het ANP. „Maar echt geweldig, ik vind het zo vet.” De zanger oogde alsof hij wekelijks de lopers in binnen- en buitenland afstruint, maar van binnen was hij iets minder kalm. „Ik moest wel even wennen, ja. Maar na honderd meter gaat het wel beter. Als je gewoon kalm blijft, gewoon geniet en gewoon over deze loper blijft lopen, komt het eigenlijk vanzelf allemaal goed”, zei hij wijselijk.

De buitenlandse pers was vooral geïnteresseerd in zijn videoclip, waarin Duncan naakt door het water zwemt. „De meest gestelde vraag? Toch wel de billen denk ik. Iedereen wilde weten of ik het ben in de videoclip. En het is ook echt zo. Ik ben het gewoon”, verduidelijkte hij nog maar eens.

Bekijk ook: We zien de echte billen van Duncan Laurence

Bij de Nederlandse pers ging het vooral ook over de technische issues die er nog waren na Duncans tweede repetitie, en de onduidelijkheid over de verschillende lichtballen. Zondagmiddag was er door de productie een extra technische repetitie ingelast, waar het Nederlandse team overigens niet bij was. „Het is heel fijn dat ze nog extra dingen wilden checken voor de zekerheid”, vond Duncan. Zo’n extra technische repetitie is niet heel uniek, benadrukte hij erbij. „Er wordt nu heel erg gedaan alsof dat alleen voor Nederland was, maar dat was helemaal niet zo. Het gebeurde bij meerdere landen. ”

Over de lichtballen bleef Duncan geheimzinnig. Woensdag tijdens de dress rehearsals zal duidelijk worden voor welke bal de Nederlandse delegatie heeft gekozen en op welke hoogte het licht hangt.