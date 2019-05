Het veranderde leven van Rafael van der Vaart

Het leven is goed voor Rafael en Estavana in Denemarken. Ⓒ René Oudshoorn

Het leven in Denemarken bevalt RAFAEL VAN DER VAART en zijn vriendin ESTAVANA POLMAN uitstekend, zoals duidelijk werd in het eerste deel van het grote PRIVÉ-interview van afgelopen zaterdag. In dit vervolg vertelt de voetballer hoe dat leven is veranderd, hoe verslingerd hij raakte aan zijn grote liefde, met wie hij al heel snel wilde trouwen. Maar hoe zit dat nu precies met die plannen?