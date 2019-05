Moeder van Real Housewives of Miami-ster overleden

Patton overleed in het bijzijn van familie en vrienden. Haar familie maakte het overlijden bekend in een verklaring, waarin ze melden dat Elsa haar twee kinderen Marysol en Thomas Anthony Jones achterlaat, evenals haar schoondochter Svetlana en kleinzoon Hunter. Haar echtgenoot Donald, met wie ze vijftig jaar getrouwd was, overleed vorig jaar in februari.

De familie bedankt voor alle steun van de mensen om hen heen. De afscheidsdienst voor Elsa Patton is privé , maar er wordt wel gevraagd of mensen die haar willen gedenken een glas champagne willen heffen ter eerbetoon.

Elsa’s dochter Marysol (52) was te zien in alle drie de seizoenen van The Real Housewives of Miami die van 2011 tot 2013 werden uitgezonden.