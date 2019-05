Duncan’s concurrent Bilal Hassani wil wereld verlichten

„Ik ben gewoon mezelf en probeer een boodschap van liefde en vreugde over te brengen”, reageerde Bilal zondag voor de camera van het ANP tijdens de openingsceremonie van het songfestival.

„We leven in een wereld die op dit moment erg donker is. We hebben licht en vreugde nodig. Daar probeer ik mijn steentje aan bij te dragen. Zoals met mijn witte outfit”, aldus Bilal.

Over de Nederlandse inzending Duncan Laurence was Bilal alleen maar lovend. „Ik houd van Duncan. Zijn liedje is geweldig. Hij verdient het om bovenaan bij de bookmakers te staan want zijn liedje is prachtig.”