België gunt Duncan Laurence eindoverwinning

„Duncan verdient het echt. Alles wat er nu met hem gebeurt, de eerste plek bij de bookmakers. Zijn liedje is echt zo krachtig en mooi. Hij verdient het echt”, aldus de 18-jarige Eliot voor de camera van het ANP.

„Hoe ik Duncan ga verslaan? Dat wil ik helemaal niet. Hij verdient het allemaal, ik wil hem niet verslaan. Nee, echt niet.”

Eliot komt dinsdag in de eerste halve finale in actie. De Belg is niet heel populair bij de bookmakers. Hij staat momenteel op de 24e plaats.