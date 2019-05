Drie BAFTA tv-awards voor Killing Eve

De serie van BBC America had twee ijzers in het vuur voor de award voor beste hoofdrolspeelster. Zowel Jodie Comer als Sandra Oh was in de running voor de prijs. Uiteindelijk ging Comer, die in de serie crimineel Villanella speelt, er met de winst vandoor.

Ook Patrick Melrose viel meermaals in de prijzen. Benedict Cumberbatch won de BAFTA voor beste acteur, de makers van de show gebaseerd op de bekende boekenreeks van Edward St Aubyn namen ook het beeldje voor beste miniserie in ontvangst.