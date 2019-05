Luke Perry krijgt afscheid in Riverdale

Roberto Aguirre-Sacasa legde daarbij ook uit waarom de makers ervoor kozen de dood van de acteur niet in de verhaallijn van het huidige seizoen te verwerken. „Toen Luke overleed hadden we het einde van het derde seizoen al helemaal uitgedacht. We wilden daar niet iets tussen proppen en het daardoor niet tot z’n recht laten komen. We dachten: laten we dit even laten bezinken en de beste manier bedenken om Luke te eren en het personage Fred.”

Luke overleed op 4 maart op 52-jarige leeftijd. Sindsdien zijn alle afleveringen van de show aan hem opgedragen. Aguirre-Sacase verklaarde toen dat dat tot het einde van Riverdale zo zal blijven.