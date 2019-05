Serie 9-1-1 krijgt spin-off met Rob Lowe

De serie is een spin-off van 9-1-1, waarvan het tweede seizoen op dit moment te zien is op de Amerikaanse televisie. Die show draait om het personeel van nooddiensten als ambulance en brandweer in Los Angeles.

Het personage dat Rob gaat spelen in de nieuwe serie verhuist samen met zijn zoon van New York naar Texas. Daar moet hij volgens de officiële beschrijving van de show ’zijn aandacht verdelen tussen het redden van de meest kwetsbaren en het oplossen van de problemen in zijn eigen leven’. Rob twitterde zondag dat hij niet kon wachten te starten met zijn nieuwe klus.

9-1-1, van Glee- en American Crime Story-bedenker Ryan Murphy, is momenteel niet in Nederland te zien. Het is niet duidelijk of dat wel gaat gelden voor de spin-off.