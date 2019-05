Bedenker van de serie Dan Fogelman maakte het nieuws zondag bekend op sociale media. Daar plaatst hij een foto van de cast op het moment dat zij de eerste uitzending bekeken in 2016. Hij schreef daarbij: „Drie jaar geleden tweetten we de première van onze tv-show live mee, in de hoop dat iemand, wie dan ook, zou kijken. Vandaag hebben onze vrienden bij NBC getekend voor nog drie seizoenen This Is Us, waarmee we op zes komen.”

Het lijkt er wel op dat na die zes seizoenen het doek valt voor de serie. Fogelman heeft zich in interviews vaker laten ontvallen dat het verhaal dat hij wil vertellen zo ongeveer zes seizoenen beslaat. Na de uitzending van de finale van het derde seizoen in april tweette hij het woord ’halftime’, de rustpauze halverwege een sportwedstrijd.

This Is Us vertelt het verhaal van het gezin Pearson, waarvan de vader (Milo Ventimiglia) is overleden. Het verhaal speelt zich af in verschillende periodes; voor, rond en een tijd na de dood van pa Jack. Fogelman heeft al verteld dat bij bepaalde delen van het einde van de show al heeft gefilmd, omdat de jongste vertolkers van de kinderen uit het gezin anders te oud zijn om hun rollen te spelen.