Vooruitblik op eerste halve finale songfestival

1. Cyprus : Tamta - Replay

Ⓒ ANP

Cyprus opent het Eurovisiebal in dezelfde stijl als hun inzending van vorig jaar, toen Eleni Foureira net naast de eindzege greep en tweede werd. Met dit opzwepende dansnummer probeert zangeres Tamta opnieuw de harten van Europa te veroveren.

2. Montenegro : D mol - Heaven

Ⓒ ANP

Montenegro zet dit jaar een zanggroep van zes in. Het sextet, waarvan de leden elkaar ontmoetten op een zangschool, houdt het simpel op het podium met weinig vuurwerk en volledig witte outfits.

3. Finland : Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away

Ⓒ ANP

Met Darude vaardigt Finland een bekende dj af naar het songfestival. Hij moet samen met zanger Sebastian Rejman voor een ’sandstorm’ zorgen maar de bookmakers hebben er weinig vertrouwen in.

4. Polen : Tulia - Fire Of Love (Pali Się)

Ⓒ ANP

Polen zingt dit jaar bijna volledig in de eigen taal, in een Oost-Europeaanse folkstijl. Niet alleen de schelle stemmen vallen op, ook de aankleding is bijzonder. De vier zangeressen dragen kroontjes en fleurige rok.

5. Slovenië : Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi

Ⓒ ANP

Dit sfeervolle nummer wordt gebracht door een liefdeskoppel. Zij richten hun blik op het podium dan ook alleen naar elkaar terwijl de camera om hen draait. Zala verzorgt de vocalen, terwijl Gašper ’playbackt’ op zijn gitaar en keyboard.

6. Tsjechië : Lake Malawi - Friend Of A Friend

Ⓒ ANP

De Tsjechen leveren een guitig bandje met een vrolijk klinkend liedje over een buurmeisje waar de zanger kennelijk een oogje op heeft, maar dat niet wil toegeven. De visuals op het podium zijn treffend, waardoor het lijkt alsof je soms naar een videoclip kijkt.

7. Hongarije : Joci Pápai - Az Én Apám

Ⓒ ANP

Joci Pápai werd in 2017 al eens negende en wil zijn prestatie nu verbeteren. Zijn troef is een ballad met elementen uit Hongaarse folkmuziek. De visuals maken het meeste indruk: hij loopt op blote voeten over een gouden pad.

8. Wit-Rusland : ZENA - Like It

Ⓒ ANP

ZENA is met haar 16 jaar de jongste deelneemster van dit jaar. Ze levert een uptempo popnummer dat weliswaar niet heel erg opvalt maar wel aanstekelijk is.

9. Servië : Nevena Božović - Kruna

Ⓒ ANP

De sterren zwieren rond de Servische Nevena met dank aan de visuals. Ze brengt een typisch songfestivalnummer die de kijker waarschijnlijk niet lang bij zal blijven.

10. België : Eliot - Wake Up

Ⓒ ANP

Zanger Eliot moet onze zuiderburen na een jaar afwezigheid weer naar de finale loodsen. Hij valt in eerste instantie op door de enorme trommels die het podium op worden gehaald maar zijn liedje heeft een serieuze boodschap over de wereld die moet veranderen.

11. Georgië : Oto Nemsadze - Keep On Going

Ⓒ ANP

De rook- en vuurmachines maken overuren als Oto Nemsadze namens Georgië het podium betreedt. Een rauw nummer waarin wordt gezongen over iemand die gewond is maar toch door zingt.

12. Australië : Kate Miller-Heidke - Zero Gravity

Ⓒ ANP

Australië levert dit jaar een van de spectaculairste acts, waarin het lijkt alsof zangeres Kate en haar danseressen door de lucht vliegen. Ook het liedje valt direct op dankzij de vele opera-invloeden.

13. IJsland : Hatari - Hatrið Mun Sigra

Ⓒ ANP

Na het vliegwerk van Australië komen de shockrockers uit IJsland. Zij brengen een bizarre BDSM-podiumact met kooien, kettingen en veel vuur.

14. Estland : Victor Crone - Storm

Ⓒ Hollandse Hoogte

Deze Zweedse zanger komt uit voor Estland en heeft een vriendelijk klinkend uptempo popplaatje afgeleverd. Op het podium houdt hij het vooral heel simpel zonder spektakel van visuals of andere hulpmiddelen.

15. Portugal : Conan Osíris - Telemóveis

Ⓒ ANP

Conan Osíris heeft een nummer wat een mengelmoes is van vele verschillende stijlen. Op het podium valt hij niet zo zeer op maar vooral zijn danser die steeds vlak naast hem staat.

16. Griekenland : Katerine Duska - Better Love

Ⓒ ANP

Griekenland pakt het dit jaar groots aan met veel dansers en attributen. Zangeres Katerine Duska valt echter niet weg dankzij haar krachtige stem.

17. San Marino : Serhat - Say Na Na Na

Ⓒ ANP

Serhat vertegenwoordigde San Marino ook in 2016 en ondanks dat het geen succes werd groeide de Turk uit tot cultheld bij de songfestivalfans. Zijn nieuwe troef, een vrolijk disconummer, schreef hij naar eigen zeggen binnen enkele minuten.