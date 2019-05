Chris Evans op reünie middelbare school

Oud-klasgenoten van de acteur deelden verschillende foto’s waarop Chris met zijn schoolmaatjes poseert. Tot hilariteit van zijn fans droeg hij net als de rest van de aanwezigen een sticker met zijn naam erop.

De reünie werd gehouden omdat het twintig jaar geleden was dat Chris en zijn klasgenoten hun diploma haalden op de Lincoln-Sudbury Regional High School even buiten Boston. In die stad werkt de 37-jarige Captain America-acteur op het moment aan Defending Jacob, een nieuwe serie van Apple+. Hij zou last minute hebben besloten naar de reünie te komen.