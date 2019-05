Nasrdin Dchar keert terug met voorstelling JA

In het stuk reflecteert de acteur op zijn relatie met zijn vrouw. Tussen de avond dat zij elkaar ontmoetten en dat ze trouwden, zat vijftien jaar. Waarom heeft het zo lang geduurd als hij bij de eerste kennismaking al weet dat zij de ware is?

De voorstelling JA ging op Valentijnsdag in première in de Stadsschouwburg Amsterdam. Het is een heel persoonlijke solovoorstelling, net als zijn twee vorige monologen Oumi (over zijn moeder) en Dad (over zijn vader en het vaderschap). Dchar zal op zondagmiddag 2 juni, in het kader van de voorstelling, een koppel in de echt verbinden. Dit gebeurt in theater De Kleine Komedie in Amsterdam, waar hij de laatste voorstelling van dit seizoen speelt.