Katja en Tijl dompelen zich onder in bier

Gemaakt in Nederland, dat maandag begint, is Katjas debuut bij haar nieuwe werkgever RTL4. Voor het programma duiken Katja en Tijl in de geschiedenis en het productieproces van zeven bekende Nederlandse merken: Heineken, Gazelle, Calvé en Bolletje, Van Bommel, DAF en Venco.

In de eerste aflevering op maandag zijn Katja en Tijl te gast bij een van de grootste bierbrouwers van de wereld: Heineken. Tijl bezoekt de schatkamer van de bierbrouwer en Katja gaat in Argentinië op zoek naar de oorsprong van hét geheime ingrediënt. „We beginnen elke aflevering samen, maar gaan vervolgens los van elkaar op pad”, vertelt Katja, die in het Stadsarchief van Amsterdam een brief opzocht van oprichter Gerard Heineken die van zijn moeder geld leende om zijn bierbrouwerij te kunnen beginnen.

Humor

„In elke aflevering behandelen we een merk”, vertelt Katja. „Voor de aflevering over Calvé heb ik gesproken met een oud-werknemer die al in de 90 is en mooie verhalen vertelt. ’Vroeger waren we arbeiders, die gingen schaften’, vertelt hij. Daarna werden ze ’werknemers’ en gingen ze ’lunchen’. Dat geeft een mooi tijdsbeeld. We laten daarbij Polygoonbeelden zien en leggen met persoonlijke verhalen uit welke betekenis een merk had voor een stad of omgeving. En dan zit er nog de nodige humor in.”

Katja is net terug uit de Verenigde Staten. „Daar was ik voor Bolletje, op zoek naar de meest eiwitrijke tarwe. We slaan ook weleens een zijweg in, zo bezocht ik het Amerikaanse dorpje Holland, waar ze eenmaal per jaar een festival organiseren. Ze trekken dan Hollandse klederdracht aan, doen de klompendans en gaan de straat bezemen. Na mijn vraag waarom ze in hemelsnaam de straat vegen, blijkt dat ze denken dat Nederlanders heel clean zijn.”

Katja Schuurman, die jarenlang voor de publieke omroep werkte, heeft het naar haar zin bij RTL. Naast Gemaakt in Nederland is ze bezig met een programma dat in coproductie wordt gemaakt met België en volgend jaar op televisie wordt uitgezonden. Daarnaast zal ze te zien zijn in dramaseries. Schuurman: „Ik heb ook al met Art Rooijakkers gebrainstormd over nieuwe programma’s. Amusementsshows lijken me ook een interessante nieuwe uitdaging, maar niet als belangrijkste pijler onder wat ik nu doe. Ik voel me thuis bij de inhoudelijke koers die RTL vaart.”