Anna Drijver: ’Lastig grenzen aangeven bij intieme scènes’

„Je wil niet horen dat je onsportief bent als je gewoon je grens aangeeft”, legt Drijver uit aan Nu.nl. „De communicatie met de regisseur moet gewoon heel goed zijn. Maar als je je als acteur niet sterk genoeg voelt om duidelijk je grenzen aan te geven, is het fijn dat er iemand is met wie je kan praten. Soms nemen andere mensen op de set die functie in en kun je bijvoorbeeld met een visagist heel goed over je onzekerheden praten.”

De 35-jarige actrice heeft zelf nooit in de situatie gezeten dat ze hulp nodig had, maar heeft niet altijd goede ervaringen met intieme scènes. „Ik heb nooit echt heel ongemakkelijke dingen meegemaakt, maar tijdens het draaien van een Belgische productie werd tijdens het opnemen van een scène geroepen: ’Die billen moeten lager, nee omhoog.’ Toen dacht ik wel op een gegeven moment: kunnen we allemaal iets liever met elkaar communiceren?”

Anna Drijver is momenteel te zien in het vierde seizoen van Nieuwe Buren op Videoland.