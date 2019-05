Sandra Oh kreeg geen steun van ouders

Sandra Oh heeft al tal van awards op haar naam staan voor haar acteerprestaties, maar als het aan haar ouders had gelegen had ze dit werk nooit gedaan. Zij waren allesbehalve blij met de carrièrekeuzes van hun dochter.

De 47-jarige Oh is momenteel te zien in de serie Killing Eve, maar is voornamelijk bekend door haar rol in Grey’s Anatomy. Steun van haar ouders kreeg ze echter niet. „Mijn moeder zag acteren als een slechte baan”, vertelt Sandra aan The Sunday Times Style.

Volgens de actrice heeft dat alles te maken met de achtergrond van haar moeder. „Ze is echt een typische Koreaanse ouder, altijd ontevreden! Maar dat ze nooit tevreden was heeft er wel voor gezorgd dat je gemotiveerd raakt, dat is niet verkeerd. De Westerse samenleving draait alles om elkaar steunen en geloven in je kinderen, maar... Ik weet niet.”

Sandra heeft het idee dat Aziaten nauwelijks vertegenwoordigd worden in Hollywood, omdat ze minder opvallen. „We hebben ons goed aangepast, onze strijd is minder duidelijk. En cultureel gezien neigen we gewoon om rustiger en minder extrovert te zijn, dus we worden niet gehoord. Nou, ik niet, natuurlijk.”