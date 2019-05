Chris Brown wil schikken met ex-manager

De 30-jarige Chris zou Mike drie jaar geleden zonder aanleiding in elkaar hebben geslagen. Volgens de manager werd hij meerdere keren in zijn gezicht en nek gestompt en moest hij naar de eerste hulp. Ook zou Chris, die vaker agressief gedrag vertoont, onder invloed zijn geweest van drugs. De zanger beschuldigde Mike op zijn beurt van diefstal, wat hij ontkent.

Brown nam Mike in 2012 in de arm om zijn imago op te poetsen, nadat hij Rihanna in 2009 het ziekenhuis in had geslagen. Mike moest hem helpen uit de schulden te komen en van de drugs af te blijven.