’Meghan kent haar plek niet’

De journalist ziet een conflict ontstaan tussen de vrije aanpak van Meghan en de streng de regels en conventies volgende paleisstaf. Meghan regelt haar zaakjes ook het liefst zelf, maar vergeet dat er binnen de monarchie een strikte hiërarchie bestaat. Daarin staan de hertog en hertogin van Sussex op de vierde plaats.

Dat betekent bijvoorbeeld dat ze bij de planning van activiteiten rekening moeten houden met achtereenvolgens de agenda van de Queen, prins Charles en van William en Catherine. Door dat een aantal keren niet te doen, stalen Meghan en Harry de zo belangrijke aandacht voor bijvoorbeeld de goede doelen van de andere leden van de koninklijke familie.

Tegenstellingen

Over van alles en nog wat dient te worden overlegd, maar daarin blijkt Meghan tot nu toe niet sterk. Levin geeft als bijvoorbeeld de extravagante ’baby shower’ in New York, waarvan het paleis vooraf geen weet had. Was dat wel het geval geweest, dan was het zeker ontraden. De Windsors proberen enige afstand te houden tot het leven van celebrities en de jetset. Meghan echter trekt het juist aan. Het was ook een reden om het kantoor van Harry en Meghan op Buckingham Palace onder te brengen, onder de staf en de communicatieafdeling van de koningin.

Angela Levin ziet daar ook een tegenstelling met Harry. Die wil graag een ’normaal’ en rustig’ leven, met alleen aandacht wanneer dat goede doelen als geestelijke gezondheid of de Invictus Games ten goede komt. Meghan daarentegen wil haar vleugels uitslaan en een rol spelen op het wereldtoneel. Hoe dat te rijmen valt, weet Levin niet.