Dj Darude trekt zich niets aan van kritiek

Fans begrijpen niet waarom Darude, die al een bekende artiest is, mee zou doen aan het commerciële liedjesspektakel. „Ik begrijp niet waarom dat niet naast elkaar kan bestaan. Ja, het songfestival staat erom bekend een beetje afgezaagd te zijn, maar ik denk dat de muziek de afgelopen jaren is geëvolueerd en nu meer weg heeft van de reguliere popmuziek. Ook vind ik het erg mooi dat we culturele verschillen vieren en verschillende muziekgenres presenteren.”

De Fin staat niet stil bij de kanttekeningen over zijn deelname. „Misschien is het omdat ik ouder ben geworden en ups en downs in mijn carrière heb ervaren, maar ik zie niets negatiefs aan mijn deelname. Ik zie het als een eer om mijn land te vertegenwoordigen.”

Darude is dinsdagavond te zien in de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv, Duncan Laurence probeert twee dagen later een plekje in de finale te bemachtigen. De grote finale is op zaterdagavond.