Prinses Märtha Louise weer verliefd

„Wanneer je je zielsverwant ontmoet, dan weet je dat. Ik heb het geluk gehad dat ik de mijne hebt ontmoet”, schrijft Märtha Louise, die in 2016 haar huwelijk met Ari Behn zag stranden. „Shaman heeft mijn leven veranderd, zoals hij dat van zoveel anderen heeft veranderd. Hij heeft me doen realiseren dat onvoorwaardelijke liefde daadwerkelijk bestaat op deze planeet.”

De 47-jarige prinses spreekt daarnaast ook volgers aan die eventuele kanttekeningen zouden plaatsen bij het feit dat haar nieuwe liefde donker is. „Het is niet aan jullie om een keuze voor mij te maken of om over mij te oordelen. Ik kies mijn man niet uit om mensen tevreden te stellen of om aan bepaalde normen te voldoen”, zegt ze. „Shaman Durek is simpelweg een man met wie ik graag mijn tijd spendeer en die me aanvult. Respecteer mijn daden en mijn partnerkeuze. Alles wat ik op dit moment weet, is dat we van elkaar houden en dat ik supergelukkig ben.”

De dochter van koning Harald en koningin Sonja en Ari Behn gingen in 2016 uit elkaar. Samen hebben ze drie dochters.