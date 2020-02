Na tien jaar weer nieuwe muziek van de Pussycat Dolls

Een comeback werd al langer verwacht. Vorig jaar december traden Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta en Kimberly Wyatt op tijdens de finale van de Britse tv-show X-Factor, nadat leadzangeres Nicole eerder al een comeback-tour had aangekondigd.

De Pussycat Dolls begon als burlesque-dansgroep in 1995. In 2003 kwamen onder anderen zangeressen Nicole Scherzinger, Kaya Jones en Melody Thornton bij de groep, waarna zij in 2005 de hit Don’t Cha scoorden. Ook nummers als Buttons, I Don’t Need a Man en Beep deden het goed in de hitlijsten.