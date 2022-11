Vijftigjarig jubileum Deense koningin Margrethe (82) eindelijk met publiek gevierd

Bij het paleis in Kopenhagen stonden zaterdag veel Denen klaar om naar de koningin te zwaaien. Margrethe stapte daar in een door paarden getrokken koets in en werd vervolgens naar het stadhuis gereden, waar ze weer vrolijk naar de grote menigte zwaaide. Ook haar zonen kroonprins Frederik en prins Joachim waren met hun vrouwen Mary en Marie van de partij.

Margrethe is sinds 14 januari 1972 koningin van Denemarken. Zij volgde haar vader koning Frederik IX op, die op deze dag op 72-jarige leeftijd overleed. Dit jaar vonden er al diverse festiviteiten plaats in het kader van het vijftigjarig jubileum van Margrethe. Zo ging ze naar een pretpark en was er een speciaal gala.