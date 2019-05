Cara Delevingne wil het leger in

„Het is was vreemd, maar soms denk ik dat het een heel goed idee om het leger in te gaan om er achter te komen waar mijn grenzen liggen. Ik ben graag fysiek bezig en hou ervan uitgedaagd te worden”, vertelt Cara aan de Britse Marie Claire.

„Ik vind Bear Grylls (Brits bergbeklimmer, militair avonturier en presentator, red.) geweldig en ik zou graag op een onbewoond eiland zitten. Het zou zo spannend zijn om het einde van de wereld te zien, ik weet zeker dat ik het zou overleven.”

Gezien Cara nog geen militaire training volgt, legt ze zich nu jaarlijks toe op een yoga -en meditatiecursus. „Ik zou niet kunnen doen wat ik doe, zonder goed voor mezelf te zorgen”, verklaart ze. „Ieder jaar na de fashion week volg ik die cursus. Het is heel intensief, acht uur per dag, maar het helpt me om bij mezelf te blijven.”