Merol en Lisa Loïs in voorprogramma Jessie J

De show van Jessie op 3 augustus maakt deel uit van de nieuwe concertreeks City Sounds. Hiervoor reizen ook James Bay (4 augustus) en Thirty Seconds To Mars (6 augustus) af naar Amsterdam-Noord. Kaartjes voor de drie concerten zijn nog te koop.

Jesse J brak in 2011 wereldwijd door met de hitsingle Price Tag, die afkomstig is van haar debuutalbum Who You Are, waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht. Andere bekende nummers zijn onder andere Nobody’s Perfect, Do It Like A Dude en Bang Bang. Vorig jaar mei verscheen haar vierde album R.O.S.E., waarna ze optrad in een uitverkochte AFAS Live.