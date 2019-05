Pamela niet verrast door onderzoek Assange

„De Zweedse openbaar aanklager blijft het onderzoek maar sluiten en heropenen terwijl het vol zit met onregelmatigheden”, aldus de 51-jarige blondine over Assange, die door twee vrouwen wordt beschuldigd van aanranding en verkrachting. De Australiër heeft de beschuldigingen steeds tegengesproken. De aanklacht verviel in 2017.

Assange zit momenteel vast in Londen. De Britse autoriteiten haalden hem in april uit de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Daar had hij zich zeven jaar schuilgehouden om te voorkomen dat hij naar Zweden zou worden gestuurd. De Zweedse aanklager zegt dat de omstandigheden het mogelijk maken dat Assange nu wel wordt uitgeleverd aan Zweden. Verder hebben ook de Verenigde Staten om zijn uitlevering gevraagd. Daar riskeert hij een celstraf van vijf jaar voor het lekken van geheime overheidsdocumenten op zijn website Wikileaks.

Pam uitte tijdens haar bezoek vorige week al haar steun voor Assange. De actrice zei toen dat hij niet thuishoort in een zwaarbewaakte gevangenis. „Hij heeft niets verkeerd gedaan, hij is een onschuldig mens.”