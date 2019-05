Sterren ontvolgen beautyvlogger na ophef

In een video van meer dan 40 minuten zegt vlogster Tati Westbrook, de mentor van James, dat ze de vriendschap met hem heeft beëindigd. Volgens Tati is haar protegé erg onaardig over andere vloggers en helpt hij roddels de wereld in. Daarnaast zegt ze dat de homoseksuele James in een restaurant een seksueel getinte opmerking maakte over een heteroseksuele ober en daarbij lak had aan zijn seksuele geaardheid. Na het posten van de video is het aantal abonnees op het YouTube-kanaal van de vlogger van ruim zestien miljoen naar ruim dertien miljoen gedaald.

James bood vervolgens zijn excuses aan in een video. „Het grootste deel van mijn carrière bestaat uit het maken van fouten en daarvan leren. Ik heb dat niet altijd op de juiste manier gedaan, dat geef ik toe”, zei hij. „Maar ik heb het altijd geprobeerd.”