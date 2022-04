Topmodel Bella Hadid heeft eerste televisierol te pakken

Hadid krijgt een langdurige gastrol in de serie, waarin comedian Ramy Youssef een fictieve versie van zichzelf speelt. De show volgt deze Ramy, zoon uit een moslimfamilie in New Jersey, die de balans probeert te vinden tussen zijn religie, achtergrond en het leven in New York en omstreken. Youssef won in 2019 een Golden Globe voor zijn rol en de serie werd het jaar erop genomineerd voor drie Emmy Awards.

Het is nog niet duidelijk welke rol Hadid gaat spelen in Ramy. Alhoewel dit de eerste keer is dat ze in een dramaserie te zien is, is de 25-jarige vaker op televisie geweest. Haar moeder, de van oorsprong Nederlandse Yolanda Hadid, maakte tussen 2012 en 2016 deel uit van realityserie The Real Housewives of Beverly Hills en Bella en haar zus Gigi doken daar geregeld in op.