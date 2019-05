Kraaijkamp en Sips spreken Duck Duck in

Johnny Kraaijkamp Jr. Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Johnny Kraaijkamp jr. en Liza Sips zijn te horen in de nieuwe animatiefilm Duck Duck. Dat heeft distributeur Just Film Distribution maandag bekendgemaakt. Ook Patrick Martens en Kim-Lian van der Meij zijn te horen in de film van de makers van Shrek en Home.