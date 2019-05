Maisie Williams werd onzeker van sociale media

„Er zit een constante stroom van wat mensen van je denken in je achterzak. Het is onmogelijk om dat te negeren”, vertelt de 22-jarige Maisie. „Mensen op sociale media denken dat niemand ziet of leest wat ze schrijven, maar het wordt wel gezien en gelezen en heeft lange tijd een groot effect.”

Het effect op de Britse zelf is dat ze erg slecht over zichzelf dacht en erg verdrietig was. „Het is iets wat ik nu probeer los te laten, maar een groot deel van mijn leven zei ik elke dag tegen mezelf dat ik mezelf haatte.” Toen Maisie eraan ging werken, kwam ze erachter dat die gedachten niets met haar te maken hadden. „Zoveel van dit soort problemen zijn gelinkt aan iets wat je in het verleden hebt meegemaakt, zodra je gaat graven ga je jezelf meer belangrijke vragen stellen. In plaats van ’waarom haat ik mezelf?’ is het meer ’waarom geef je jezelf dit gevoel?’”

Openbaring

Ook sterkte het Maisie dat iedereen zich weleens verdrietig voelt. „Het was echt een openbaring toen ik dat begon te begrijpen. Ik moet er wel aan blijven werken dat ik verdriet over me heen laat komen in plaats van dat ik er volledig in zwelg.”

Voor de actrice is het als rolmodel voor haar jonge fans belangrijk dat ze eerlijk is over zichzelf. „Iedereen maakt fouten en maakt dingen mee waar je spijt van hebt. Als je een beeld van een perfecte meid wilt schetsen dan val je zo door de mand, dus doe je dat niet en dat is waar meiden naar op zouden moeten kijken.”