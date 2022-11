Henk ten Berge (1934-2022) zocht altijd naar de mens achter de filmster

Ten Berge, geboren in Heiloo en opgegroeid in Alkmaar, deed voor De Telegraaf onder meer verslag van de bezoeken van Kennedy en Chroetsjov aan weerszijden van de Muur. Maar zijn voornaamste werkterrein in veertig jaar journalistiek was de exotische wereld van de film. Met ruim dertig bezoeken aan het filmfestival van Cannes mocht hij zich geruime tijd Nederlands recordhouder noemen. Net zo makkelijk pakte hij het vliegtuig naar Hollywood of trok met minder eigentijdse vervoermiddelen naar de Sahara als daar een scène van een nieuwe James Bond-film werd opgenomen.

Met de regisseurs, producenten en acteurs die hij door de jaren heen bleef opzoeken, groeide een vertrouwensband, die tot opmerkelijke ontboezemingen kon leiden. Ten Berge was geïnteresseerd in film, maar vooral ook in de mensen achter de façade van glitter en (Oscar-)goud. Die wilde hij portretteren zoals ze werkelijk waren en die aanpak resulteerde in verhalen als waarin Hollywood-fenomeen Steven Spielberg zijn ziel blootlegde en openhartig vertelde over de persoonlijke motieven achter zijn succesvolle producties.

Op een luchtige en amusante manier liet de journalist de lezer kennismaken met de eigenzinnige, verwende, megalomane, ordinaire, soms verrassend bescheiden en aardige, maar vooral ook talentvolle mensen die de vorige eeuw de wereld aan hun voeten kregen met hun fantasieën. Hij hielp er De Telegraaf mee groot maken, ook door keer op keer primeurs en exclusieve interviews in de wacht te slepen.

(tekst gaat verder onder de foto)

Henk ten Berge in de jaren 90. Ⓒ DE TELEGRAAF

Toen Henk ten Berge eind 1998 met pensioen ging, legde zijn pen allerminst neer. Nauwelijks een jaar later lagen zijn filmmemoires in boekvorm al in de winkel onder de titel De droom van Hollywood. Daarna publiceerde hij onder meer Johan Cruijff is ongeneeslijk beter, schreef hij een portret van advocaat Mr. Max Moszkowicz (De pleitvader) en maakte hij een reisboek waarin hij dertig Nederlandse standbeelden in hun historische context plaatste (Spiegel der Lage Landen – Monumentale verhalen).

Naast deze journalistieke boeken, waagde Ten Berge zich ook aan een roman. Voor Vaders van tien liet hij zich inspireren door zijn eigen oorlogsherinneringen. Door de ogen van een tiener in het Alkmaarse burgemeesterskwartier was dat vooral ook een spannende en avontuurlijke tijd. Pas later dringt tot zijn hoofdpersoon door welke gruwelijkheden door de Duitse vernietigingsmachine zijn begaan.

Henk ten Berge overleed afgelopen week in het bijzijn van zijn kinderen en zijn geliefde. De tekst boven de rouwadvertentie luidde ’I was born under a wand’rin’ star’, naar de titel van een Lee Marvin-nummer uit de western Paint your wagon (1969). Zijn filmverleden liet zich duidelijk niet verloochenen.