Monique Smit nerveus voor tweede kind

„Ga ik net zoveel houden van dit kindje?! Hoe was die beginperiode met een baby ook alweer?! Ik vond van geen kind naar 1 kind natuurlijk een enorme verandering, hoe gaat dat straks met 2 kinderen?! En zo kan ik nog wel even doorgaan...”, somt ze op. „Vandaag weer zo’n dag terwijl er iemand in mijn buik lekker hard loopt te schoppen dat ik er zelfs ’s nachts van wakker lig. Ach, het zal allemaal wel goed komen.. toch?!”

Wel zegt Monique, die in juni of juli is uitgerekend, dat ze het erg fijn vindt om zwanger te zijn. „Wat is dit toch een fantastische tijd! Ik geniet hier zo ontzettend van, het blijft een wonder.”